Производство водки в РФ в январе — ноябре снизилось на 4,7%, коньяка — на 3,9%
10:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство водки в России в январе — ноябре снизилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 71,9 млн дал, производство коньяка — на 3,9%, до 7,8 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Всего за январь — ноябрь производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 172,5 млн дал, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. В том числе производство спиртных напитков с крепостью выше 9% снизилось на 3,4% и составило 99,98 млн дал.
Производство виноградного вина в январе — ноябре снизилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 27,5 млн дал, игристых вин — на 11,2%, до 12,6 млн дал, ликерных вин — на 18,1%, до 777,9 тыс. дал.
Также производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 86,3%, до 532,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 60,6%, до 30,8 тыс. дал. В то же время производство плодовой продукции выросло на 11,2%, до 10,9 млн дал.
Кроме того, производство ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизилось на 96% и составило 26 тыс. дал. В то время как производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросло на 1,6%, до 12,5 млн дал, других спиртных напитков — на 10,2%, до 7,7 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 18,7%, до 20,3 млн дал.
НОВОСТИ
- 10:20 08.12.2023
- Около 90% финансовой военной помощи Киеву в действительности осталось в США — Блинкен
- 10:07 08.12.2023
- Названы лауреаты авторского кино «Зимний»
- 10:05 08.12.2023
- В Каракасе открыли граффити с изображением встречи Екатерины II и Франсиско Миранды
- 10:00 08.12.2023
- Палестинский премьер готов привлечь ХАМАС к созданию государства — Bloomberg
- 09:32 08.12.2023
- Такер Карлсон заявил, что шеф Пентагона угрожал конгрессменам из-за финансирования Киева
- 09:20 08.12.2023
- СК возбудил 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов
- 09:05 08.12.2023
- США добиваются, чтобы РФ в 2024 г. пошла на приемлемые для Украины переговоры — Белый дом
- 09:00 08.12.2023
- США и НАТО должны понять, что уничтожить Россию невозможно — Global Times
- 22:43 07.12.2023
- Обезврежена группа лиц, занимавшихся продажей персональных данных граждан РФ
- 22:20 07.12.2023
- Белый дом не может обещать Украине, что дальнейшая поддержка будет профинансирована - Кирби
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать