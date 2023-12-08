Спецслужбы Турции не допустят операций «Моссада» против ХАМАС на турецкой территории

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не допустит проведения на территории республики спецопераций израильской разведки «Моссад», в том числе по устранению представителей радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает проправительственная газета «Хюрриет».

Со стороны МИТ приняты все необходимые меры, задействованы все технологические возможности для защиты Турции в режиме 24/7 от всех угроз для ее безопасности, пишет издание, комментируя предупреждение президента Тайипа Эрдогана в адрес Израиля о том, что попытки ликвидировать членов группировки ХАМАС на турецкой территории не останутся для него без последствий.