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НОВОСТИ

Спецслужбы Турции не допустят операций «Моссада» против ХАМАС на турецкой территории

11:05 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не допустит проведения на территории республики спецопераций израильской разведки «Моссад», в том числе по устранению представителей радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает проправительственная газета «Хюрриет».

Со стороны МИТ приняты все необходимые меры, задействованы все технологические возможности для защиты Турции в режиме 24/7 от всех угроз для ее безопасности, пишет издание, комментируя предупреждение президента Тайипа Эрдогана в адрес Израиля о том, что попытки ликвидировать членов группировки ХАМАС на турецкой территории не останутся для него без последствий.

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