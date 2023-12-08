Медведев предрек Байдену поражение на выборах
12:20 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает весьма вероятным, что нынешний президент США Джо Байден проиграет на следующих выборах.
«Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес», — написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя политику действующей администрации США.
Он обратил внимание, что примитивный шантаж Конгресса США с ее стороны совсем не нов и имеет исторические прецеденты. «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими». Так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», — пояснил замглавы СБ России.
Однако, добавил он, есть в американском политическом дискурсе и новое явление, «созданное АО „Джо, Хантер и партнеры“. Так, указал Медведев, ранее в США „никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада“.
«Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи. Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — перечислил он другие факторы.
Как считает зампред Совбеза РФ, деньги администрация США и украинские власти, конечно, получат, — не сейчас, так в новом году. «Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», — подытожил Медведев.
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