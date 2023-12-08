Западные политики прибегают к ухищрениям, чтобы Украине выделяли деньги — Песков
13:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные политики идут на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжатся», — сказал он журналистам, комментируя заявления западных политиков.
Как ранее сообщали СМИ, глава британского МИДа и бывший премьер Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sky News, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте.
НОВОСТИ
- 13:20 08.12.2023
- На Украине констатировали нехватку солдат ВСУ — The Washington Post
- 13:05 08.12.2023
- Безработные россияне смогут брать подработки без потери пособия — Минтруд
- 13:00 08.12.2023
- Прокуратура проверит рост цен на куриные яйца
- 12:32 08.12.2023
- Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
- 12:20 08.12.2023
- Медведев предрек Байдену поражение на выборах
- 12:05 08.12.2023
- Задержаны глава ЧОП, охранник и отец устроившей стрельбу в гимназии Брянска девочки
- 12:00 08.12.2023
- Около 40% обвиняемых в коррупции совершили преступления в правоохранительной сфере — СК
- 11:32 08.12.2023
- Угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной — Медведев
- 11:22 08.12.2023
- Слушатели лектория Сбера на ВДНХ познакомились с «Умной камерой здоровья»
- 11:20 08.12.2023
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев упали на 22,8%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать