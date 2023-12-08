0
0
0
НОВОСТИ

Западные политики прибегают к ухищрениям, чтобы Украине выделяли деньги — Песков

13:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные политики идут на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжатся», — сказал он журналистам, комментируя заявления западных политиков.

Как ранее сообщали СМИ, глава британского МИДа и бывший премьер Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sky News, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 08.12.2023
На Украине констатировали нехватку солдат ВСУ — The Washington Post
0
83
13:05 08.12.2023
Безработные россияне смогут брать подработки без потери пособия — Минтруд
0
104
13:00 08.12.2023
Прокуратура проверит рост цен на куриные яйца
0
124
12:32 08.12.2023
Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
0
172
12:20 08.12.2023
Медведев предрек Байдену поражение на выборах
0
187
12:05 08.12.2023
Задержаны глава ЧОП, охранник и отец устроившей стрельбу в гимназии Брянска девочки
0
199
12:00 08.12.2023
Около 40% обвиняемых в коррупции совершили преступления в правоохранительной сфере — СК
0
188
11:32 08.12.2023
Угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной — Медведев
0
234
11:22 08.12.2023
Слушатели лектория Сбера на ВДНХ познакомились с «Умной камерой здоровья»
0
212
11:20 08.12.2023
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев упали на 22,8%
0
231

Возврат к списку