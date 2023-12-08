Эрдоган назвал провокацией оказание Францией военной поддержки Армении

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией намерение Франции оказать военную поддержку Армении.

«То, что делает Франция, является провокацией. Она должна знать, что она оказывает Армении не услугу, а наоборот, совершает обратное. Ранее Франция оказывала Армении много поддержки. Какой результат они получили? Никакого», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Греции, которую он посетил 7 декабря с официальным визитом. Высказывания Эрдогана приводит агентство Anadolu.

Он напомнил, что Франция входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху. «Результата [от работы группы] нет, и в такой ситуации она вновь провоцирует Армению. Никакого результата от того, что вы пошлете бронетранспортеры, не будет. Потому что сейчас есть Азербайджан, который покончил с оккупацией на своей территории. Результат конфликта в Нагорном Карабехе очевиден. <…> Руководству Армении следует извлечь уроки из недавнего прошлого и не идти на эти провокации. В интересах Армении воспользоваться возможностью мира и не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение. Мирные отношения с Азербайджаном — лучший вариант для Армении. Те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу», — подчеркнул президент Турции.