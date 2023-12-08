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Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Британию перед визитом Владимира Путина — FT

16:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия отложила визит наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Великобританию перед визитом президента России Владимира Путина в королевство 6 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на британских чиновников.

По их словам, Саудовская Аравия «отложила планы визита председателя совета министров страны в Лондон <…> незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде». Такому решению предшествовали продолжавшие несколько месяцев переговоры между официальными лицами двух королевств. Возможной датой визита Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на Британские острова называлось 3 декабря.

Согласно заявлению официальных представителей Саудовской Аравии, осуществлению планов королевской семьи посетить Великобританию в этом году помешали проблемы с расписанием. Отсрочка посещения Соединенного Королевства, по их словам, никак не связана с приемом наследным принцем главы российского государства в Эр-Рияде.

По мнению влиятельных депутатов британского парламента от правящей Консервативной партии, близость по времени переноса поездки наследного принца в Лондон и визита Путина поднимают вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией.

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