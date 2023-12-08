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Парламент Болгарии отклонил вето президента на соглашение с Украиной о бронетранспортерах

21:20 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгарский парламент голосами правящего большинства отклонил вето президента республики Румена Радева, наложенное на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД.

162 депутата посчитали, что аргументы президента, который считает, что в этой военной технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели, являются несостоятельными. 55 представителей оппозиции голосовали против поставки техники Украине. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Украинской стороне должна была быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, — всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.

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