Достичь углеродной нейтральности РФ намерена до 2060 г - Спецпредставитель президента

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сохраняет приверженность целям Парижского соглашения и намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом заявил глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Мы остаемся привержены целям Парижского соглашения, намерены достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года и выполнить все другие национальные цели, принятые во исполнение этого важнейшего документа. Никто и ничто нам в этом не помешают», — сказал он, выступая на сегменте высокого уровня COP28.



