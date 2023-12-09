Global Times (КНР): Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания

19:07 Источник: Газета.Ru

Конфликт на Украине переходит в новую фазу, на которой могут начаться мирные переговоры. Об этом пишет китайское издание Global Times. «Поскольку новое контрнаступление маловероятно... возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — пишут авторы.

Издание напоминает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал тупик ситуации на фронте. Также Global Times обращает внимание, что в конгрессе США застрял законопроект по вопросу финансирования Украины. «Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий», — говорится в тексте.