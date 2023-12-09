Global Times (КНР): Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания
19:07 09.12.2023 Источник: Газета.Ru
Конфликт на Украине переходит в новую фазу, на которой могут начаться мирные переговоры. Об этом пишет китайское издание Global Times. «Поскольку новое контрнаступление маловероятно... возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — пишут авторы.
Издание напоминает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал тупик ситуации на фронте. Также Global Times обращает внимание, что в конгрессе США застрял законопроект по вопросу финансирования Украины. «Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий», — говорится в тексте.
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