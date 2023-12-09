Очередь на границе Литвы и Белоруссии является рекордной по числу машин в этом году

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 780 фур простаивают в ожидании на границе Литвы с Белоруссией, на некоторых переходах водителям придется ждать пропуска более 4,5 суток. Об этом сообщается на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы, где информация размещается в режиме реального времени.

По состоянию на 18:00 (19:00 мск) на четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 783 большегруза. Время пропуска варьируется от 73 до 110 часов. Такие очереди фур на въезде из Литвы в Белоруссию являются максимумом текущего года.