Очередь на границе Литвы и Белоруссии является рекордной по числу машин в этом году
19:30 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По состоянию на 18:00 (19:00 мск) на четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 783 большегруза. Время пропуска варьируется от 73 до 110 часов. Такие очереди фур на въезде из Литвы в Белоруссию являются максимумом текущего года.
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