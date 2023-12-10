Маск: Американский гражданин сидит в тюрьме на Украине после того, как мы отправили Киеву более $100 млрд?
14:18 10.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Американский гражданин сидит в тюрьме на Украине после того, как мы отправили [Киеву] более $100 млрд? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема, — написал Маск в соцсети X („Икс“, ранее Twitter). — Президент Зеленский, пожалуйста, расскажите американскому народу об этой ситуации».
Свое мнение по этой теме Маск озвучил в ответ на публикацию в X журналиста Такера Карлсона, который утверждает, что Лиру «пытали в украинской тюрьме за критику Зеленского».
НОВОСТИ
- 13:50 10.12.2023
- «Роснефть» на выставке «Россия» провела соревнования среди специалистов по информационной безопасности
- 11:50 10.12.2023
- Путин ответил согласием на приглашение спикера парламента ДНР посетить новые регионы
- 10:12 10.12.2023
- Израильская радиостанция сообщила о примерных сроках конфликта в Газе
- 09:10 10.12.2023
- В Европе опасаются, что Трамп может вывести США из НАТО, если выиграет выборы - NYT
- 09:00 10.12.2023
- У Украины могут возникнуть транспортные проблемы на границе с Венгрией
- 20:00 09.12.2023
- США продали Израилю почти 14 тыс танковых снаряда «в интересах навциональной безопасности» - Госдеп
- 19:30 09.12.2023
- Очередь на границе Литвы и Белоруссии является рекордной по числу машин в этом году
- 19:07 09.12.2023
- Global Times (КНР): Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания
- 16:20 09.12.2023
- Глава Минздрава сообщил об обновлении парка машин «Скорой помощи» во всех регионах
- 15:27 09.12.2023
- Санду собирается лишить "оппозиционные" города денег из помощи со стороны ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать