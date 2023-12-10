Маск: Американский гражданин сидит в тюрьме на Украине после того, как мы отправили Киеву более $100 млрд?

14:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить арест и содержание под стражей гражданина США и Чили, журналиста и блогера Гонсало Лиры.

«Американский гражданин сидит в тюрьме на Украине после того, как мы отправили [Киеву] более $100 млрд? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема, — написал Маск в соцсети X („Икс“, ранее Twitter). — Президент Зеленский, пожалуйста, расскажите американскому народу об этой ситуации».

Свое мнение по этой теме Маск озвучил в ответ на публикацию в X журналиста Такера Карлсона, который утверждает, что Лиру «пытали в украинской тюрьме за критику Зеленского».