Британия создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ
09:05 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций в отношении России. Об этом сообщило министерство по делам бизнеса и торговли королевства.
По его словам, служба имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) будет обладать полномочиями, которые позволят ей выписывать штрафы нарушающим законодательство фирмам и передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC). В частности, OTSI, которая начнет работу в начале 2024 года, будет следить за деятельностью компаний, которые могут уклоняться от соблюдения санкционных режимов путем экспорта своей продукции через третьи страны.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более 18 млрд фунтов ($23 млрд).
НОВОСТИ
- 10:20 11.12.2023
- Евростат назвал самую несчастную страну ЕС
- 10:05 11.12.2023
- Манила выразила протест Пекину из-за применения водометов против филиппинских кораблей
- 10:00 11.12.2023
- Кисида на фоне скандала намерен сместить 15 министров и других представителей кабмина
- 09:32 11.12.2023
- Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море
- 09:20 11.12.2023
- При запрете на выезд загранпаспорт нужно будет сдать в течение пяти дней
- 09:00 11.12.2023
- Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ ВСУ на правом берегу Днепра
- 20:27 10.12.2023
- Украина ответила на вопрос Маска по поводу ареста американского журналиста
- 19:12 10.12.2023
- Новый президент Аргентины анонсировал «шоковые меры» в экономике
- 16:15 10.12.2023
- Нетаньяху и Путин провели телефонные переговоры
- 16:06 10.12.2023
- Армия ФРГ «недостаточно готова» для защиты своей территории - генеральный инспектор Бундесвера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать