Путин дал старт принятию новых атомоходов в состав ВМФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их включение в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

Глава государства присоединился к мероприятию очно — он приехал на «Севмаш» в Северодвинск, где и строились корабли. Обратившись к участникам церемонии с вступительным словом, Путин выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флагов. «Разрешаю [приступить]!» — озвучил команду он.

После того, как флаги были подняты, президент дал экипажам напутствие: «Поздравляю вас с праздником! Удачи вам в службе России!»

«Красноярск» — вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Как и головная АПЛ проекта, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями: усовершенствовано радиоэлектронное вооружение, модернизированы материалы и оборудование.

Атомный подводный крейсер (АПК) «Император Александр III» — третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.