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Венгерские дальнобойщики блокировали движение грузовиков на границе с Украиной

16:12 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерские водители большегрузных автомобилей частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза. Как сообщил телеканал ATV в репортаже с пограничного пункта пропуска Захонь — Чоп, акция, в которой задействовано примерно 15 машин, может продлиться несколько дней.

Глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи заявил, что «о полной блокаде речь не идет, поскольку полиция не дала на это разрешения, но движение грузовиков будет замедлено». Легковые автомобили по-прежнему проезжают через КПП без всяких препятствий, а грузовые — лишь по несколько машин в час. В результате по обе стороны границы скопилась многокилометровая пробка, и венгерская полиция предупредила водителей, что время ожидания в очереди может доходить до 48 часов. Власти пытаются направить оттуда транспортный поток по другим маршрутам, в первую очередь к границе с Румынией.

Начав сегодняшнюю акцию, венгерские дальнобойщики присоединились к протестам польских и словацких коллег, которые также пытаются не допустить грузовики с Украины на свою территорию. По утверждению Арваи, выход украинских грузоперевозчиков на европейский рынок поставил «сотни венгерских предприятий на грань разорения».

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