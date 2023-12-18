Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
20:40 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из указа, дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане Белоруссии смогу подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.
Соблюдение установленного срока проживания в стране (5 лет) и знание истории и законодательства России при подаче заявления не будут обязательными и для граждан Казахстана и Молдавии. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется.
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