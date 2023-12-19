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Создание коалиции не повлияет на действия хуситов в Красном море — «Ансар Аллах»

14:32 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание международной коалиции для обеспечения свободы навигации в Красном море не повлияет на решение хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем. Об этом ТАСС заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

«Наша позиция в отношении палестинского вопроса не изменится, вне зависимости от того, будет ли создана военно-морская коалиция или нет. Мы продолжим поддерживать угнетенный палестинский народ», — сказал он, комментируя заявление министра обороны США Ллойда Остина о намерении провести операцию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Как подчеркнул представитель «Ансар Аллах», атаки хуситов на коммерческие суда «не являются ни демонстрацией силы, ни вызовом кому-либо», поскольку «направлены исключительно на поддержку палестинского народа в противостоянии израильской агрессии и блокаде сектора Газа».

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