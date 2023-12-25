Сбер внедрил HR-платформу «Пульс» в компании «АгроТерра»
14:50 25.12.2023
Сбер внедрил HR-платформу «Пульс» в компании «АгроТерра». Были автоматизированы оценка, адаптация, обучение персонала, постановка целей и другие процессы, также Сбер будет оказывать компании вендорскую поддержку.
Активными пользователями платформы уже стали 100% сотрудников немассовых должностей «АгроТерры». После автоматизации процесса оценки с помощью «Пульса» число ее участников увеличилось на 47%, время прохождения сократилось в 2 раза, а доля сотрудников, прошедших самооценку, достигла 97%. Доступность сервиса 24/7 и возможность найти данные о сотруднике и своей команде в режиме реального времени улучшило качество взаимодействия функциональных подразделений бизнеса.
Как отмечают в «АгроТерре», при выборе HR-платформы для компании были важны функциональность, стоимость, возможность гибкой настройки или доработки, удобство взаимодействия пользователей с системой, потенциал ее развития. Было проанализировано более десяти различных платформ, в итоге из трех систем-финалистов был выбран «Пульс».
«Сегодня мы рады предложить рынку проверенное решение, которое действительно охватывает все ключевые направления управления персоналом, закрывает потребности каждого сотрудника независимо от его роли и гибко настраивается под особенности компаний из самых разных отраслей, – отметила управляющий директор HR-платформы «Пульс» Сбера Марта Леман. – Мы гордимся тем, что такие амбассадоры цифровых технологий, как «АгроТерра», выбирают «Пульс». Это очень мотивирует продолжать развивать продукт с опорой на обратную связь клиентов, потребности рынка и новейшие технологические тренды».
«Работа с бизнес-процессами предполагает непрерывное развитие, и для нас новым этапом повышения эффективности HR-цикла стало внедрение «Пульса». Мы следим за инновационными методиками, внедряем современные технологии, которые позволяют анализировать данные, видеть неочевидные корреляции и принимать объективные точные управленческие решения, – рассказала руководитель отдела аналитики и развития процессов компании «АгроТерра» Татьяна Гордина. – При этом немаловажным для нас являлась доступность технологического решения, которая обеспечивает полноту данных. Это касается и возможности использования HR-инструментов для производственных сотрудников, и автоматизации процессов для команды HR, и сбора ключевых метрик, и работы с аналитикой».
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