В новогоднем тираже «Русского лото» житель Тюмени выиграл 1 млрд рублей

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Тюмени выиграл главный приз в размере 1 млрд рублей по итогам тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русского лото», разыгранного 1 января 2024 года. Он стал третьим миллиардером в истории лотереи, сообщила пресс-служба компании «Столото».



«По итогам новогоднего, 1526-го тиража „Русского лото“ в России появился третий лотерейный миллиардер. Лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в торговой точке „Столото“ в Тюмени», — рассказали в пресс-службе.



В ходе тиража также были разыграны 100 призов по 1 млн рублей: 87 человек выиграли по 1 млн, еще 13 млн разыграны между 80 участниками лотереи, каждый из них выиграл по 162,5 тыс. рублей. Еще один приз в размере 10 млн рублей разделили 22 победителя, каждый выиграл более 454,5 тыс. рублей. Всего разыграно более 2,7 млрд рублей, выигрышными стали более 9,2 млн билетов.



«Это уже третий участник новогодних розыгрышей „Русского лото“, которому повезло выиграть главный приз в размере 1 млрд рублей. Будем ждать победителя в лотерейном центре „Столото“ в Москве для оформления выигрыша», — говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, ее цитирует пресс-служба.



