0
0
135
НОВОСТИ

В новогоднем тираже «Русского лото» житель Тюмени выиграл 1 млрд рублей

20:55 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Тюмени выиграл главный приз в размере 1 млрд рублей по итогам тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русского лото», разыгранного 1 января 2024 года. Он стал третьим миллиардером в истории лотереи, сообщила пресс-служба компании «Столото».

«По итогам новогоднего, 1526-го тиража „Русского лото“ в России появился третий лотерейный миллиардер. Лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в торговой точке „Столото“ в Тюмени», — рассказали в пресс-службе.

В ходе тиража также были разыграны 100 призов по 1 млн рублей: 87 человек выиграли по 1 млн, еще 13 млн разыграны между 80 участниками лотереи, каждый из них выиграл по 162,5 тыс. рублей. Еще один приз в размере 10 млн рублей разделили 22 победителя, каждый выиграл более 454,5 тыс. рублей. Всего разыграно более 2,7 млрд рублей, выигрышными стали более 9,2 млн билетов.

«Это уже третий участник новогодних розыгрышей „Русского лото“, которому повезло выиграть главный приз в размере 1 млрд рублей. Будем ждать победителя в лотерейном центре „Столото“ в Москве для оформления выигрыша», — говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, ее цитирует пресс-служба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:45 01.01.2024
Новогодние мероприятия в Японии у императорского дворца отменили
0
144
19:50 01.01.2024
Прием документов для участия в выборах президента РФ завершился - ЦИК
0
225
19:35 01.01.2024
Уличные мероприятия в Москве в новогоднюю ночь посетили почти 500 тыс. человек
0
228
18:30 01.01.2024
После обстрела ВСУ четыре населенных пункта Белгородской области остались без света
0
292
18:20 01.01.2024
В новогодние праздники в РФ проходят массовые рейды по выявлению пьяных водителей
0
302
17:35 01.01.2024
Путин уверен, что противник РФ в СВО «постепенно сдувается»
0
398
17:20 01.01.2024
Во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей за новогоднюю ночь, свыше 380 человек задержаны
0
375
16:30 01.01.2024
Запад хочет продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года - СМИ
0
446
16:20 01.01.2024
Из-за последствий землетрясений в Японии отменили 25 авиарейсов
0
384
16:10 01.01.2024
Путин считает атаку ВС Украины на Белгород террористическим актом
0
406

Возврат к списку