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НОВОСТИ

В Японии возобновили движение скоростных поездов «Синкансэн»

12:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение скоростных поездов «Синкансэн» было восстановлено в Японии по всем направлениям спустя сутки после серии мощных землетрясений, произошедших в центральной части страны. Об этом объявили крупнейшие железнодорожные операторы страны.

В общей сложности перебои в работе скоростных железнодорожных веток продолжались в Японии более суток.

В Японии с понедельника произошло уже более 200 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года.

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