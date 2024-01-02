В Японии возобновили движение скоростных поездов «Синкансэн»
12:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В общей сложности перебои в работе скоростных железнодорожных веток продолжались в Японии более суток.
В Японии с понедельника произошло уже более 200 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года.
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