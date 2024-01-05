Более 40% шведов считают, что помощь Украине нужно увеличить - опрос

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь из десяти шведов хотят сохранить или увеличить помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса на предмет отношения граждан к поддержке Киева в конфликте с РФ, проведенного социологическим центром Demoskop по заказу газеты Aftonbladet.



Согласно его результатам, около 40% респондентов считают, что сегодняшний уровень помощи является достаточным, а 43% полагают, что он должен быть выше. «В целом больше чем восемь из десяти шведов хотят сохранить или увеличить помощь Украине. Однако среди отдельных групп наблюдается более слабая поддержка, прежде всего среди молодежи и членов партии „Шведские демократы“, — рассказал заведующий отделом опросов центра Demoskop Юхан Мартинссон. При этом, согласно обнародованным в ноябре прошлого года данным социологического центра ЕС Eurobarometer, занимающегося изучением общественного мнения в странах Евросоюза, поддержка поставок оружия Украине упала в шведском обществе с 93% до 77%.



Основными сторонниками поддержки Украины выступают люди средних лет, проживающие в центральной и северной частях Швеции. На юге королевства большим влиянием обладают сторонники «Шведских демократов», которые говорят о необходимости сокращения помощи Украине. Что касается гендерного аспекта, то среди мужчин сторонников увеличения поддержки на 10% больше, чем среди женщин, что, по мнению авторов исследования, является парадоксальным, поскольку женщины испытывают больший страх перед последствиями конфликтов и возможным распространением их на другие территории. Если говорить о конкретных видах помощи, то женщины больше расположены к приему беженцев, в то время как мужчины более положительно относятся к отправке вооружений и другой военной техники.



