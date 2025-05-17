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НОВОСТИ

Кремль в интересах переговоров не сообщает о выдвинутых в Стамбуле требованиях — Песков

12:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не комментирует сообщения прессы о якобы выдвинутых сторонами на встрече в Стамбуле условиях и не раскрывает их в интересах переговорного процесса. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не будем комментировать никакие условия, — подчеркнул он, отвечая на просьбу прокомментировать публикации СМИ. — Все вот такие „сливы“ мы комментировать не будем».

«Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров», — заключил Песков.

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