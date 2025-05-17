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Дания направит Киеву $630 млн на артиллерийские установки и боеприпасы

13:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания предоставит Украине 26-й по счету пакет помощи, в который войдут артиллерийские установки, боеприпасы, материальная часть для истребителей, а также расширенная тренировочная программа. Сумма пакета — 4,2 млрд крон ($630 млн), а сам он рассчитан на период 2025–2028 годов, сообщается в пресс-релизе Минобороны королевства.

«К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не сократилась, — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. — Дания была ярым сторонником Украины с самого начала войны. То же самое будет и в ближайшие годы».

Боеприпасы будут поставлены в рамках совместной инициативы Чехии, Дании и Нидерландов, созданной весной 2024 года, чтобы «объединить усилия для финансирования закупки артиллерийских снарядов для Украины».

«Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Украине наилучшие козыри в руки как на поле боя, так и в переговорной комнате. Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас, — это увеличить военную поддержку Украины и укрепить украинский оборонный потенциал», — прокомментировал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

С февраля 2022 года помощь Дании Украине составила около 8,5 млрд евро на военную поддержку и около 854 млн евро — на гражданскую.

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