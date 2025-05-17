Дания направит Киеву $630 млн на артиллерийские установки и боеприпасы
13:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания предоставит Украине 26-й по счету пакет помощи, в который войдут артиллерийские установки, боеприпасы, материальная часть для истребителей, а также расширенная тренировочная программа. Сумма пакета — 4,2 млрд крон ($630 млн), а сам он рассчитан на период 2025–2028 годов, сообщается в пресс-релизе Минобороны королевства.
«К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не сократилась, — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. — Дания была ярым сторонником Украины с самого начала войны. То же самое будет и в ближайшие годы».
Боеприпасы будут поставлены в рамках совместной инициативы Чехии, Дании и Нидерландов, созданной весной 2024 года, чтобы «объединить усилия для финансирования закупки артиллерийских снарядов для Украины».
«Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Украине наилучшие козыри в руки как на поле боя, так и в переговорной комнате. Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас, — это увеличить военную поддержку Украины и укрепить украинский оборонный потенциал», — прокомментировал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
С февраля 2022 года помощь Дании Украине составила около 8,5 млрд евро на военную поддержку и около 854 млн евро — на гражданскую.
НОВОСТИ
- 14:00 17.05.2025
- Российские войска освободили Александрополь в ДНР
- 13:25 17.05.2025
- Технологии Сбера станут помощниками участников акции «Ночь в музее» в Москве
- 13:00 17.05.2025
- Украинские чиновники «теряют сон» из-за страха перед встречей Путина и Трампа — Telegraph
- 12:30 17.05.2025
- Кремль в интересах переговоров не сообщает о выдвинутых в Стамбуле требованиях — Песков
- 12:00 17.05.2025
- Для РФ важно, кто от Киева подпишет документы в случае договоренностей — Песков
- 11:30 17.05.2025
- В РФ 75% родителей против ограничения числа платных мест в вузах — исследование
- 11:00 17.05.2025
- Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию — NBC
- 10:30 17.05.2025
- В пяти регионах РФ в ближайшие дни прогнозируются опасные погодные явления — Вильфанд
- 10:00 17.05.2025
- Армия РФ формирует полосу безопасности в сумском приграничье, сообщил эксперт
- 09:30 17.05.2025
- Тарифы ЖКХ в этом году вырастут в среднем на 11,9% — депутат Кошелев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать