Для РФ важно, кто от Киева подпишет документы в случае договоренностей — Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При подписании документов, которые предстоит подписать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет подписывать с украинской стороны эти документы», — сказал представитель Кремля.