Для РФ важно, кто от Киева подпишет документы в случае договоренностей — Песков
12:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При подписании документов, которые предстоит подписать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет подписывать с украинской стороны эти документы», — сказал представитель Кремля.
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