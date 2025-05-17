0
0
93
НОВОСТИ

Для РФ важно, кто от Киева подпишет документы в случае договоренностей — Песков

12:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При подписании документов, которые предстоит подписать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет подписывать с украинской стороны эти документы», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 17.05.2025
Кремль в интересах переговоров не сообщает о выдвинутых в Стамбуле требованиях — Песков
0
0
11:30 17.05.2025
В РФ 75% родителей против ограничения числа платных мест в вузах — исследование
0
154
11:00 17.05.2025
Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию — NBC
0
217
10:30 17.05.2025
В пяти регионах РФ в ближайшие дни прогнозируются опасные погодные явления — Вильфанд
0
231
10:00 17.05.2025
Армия РФ формирует полосу безопасности в сумском приграничье, сообщил эксперт
0
294
09:30 17.05.2025
Тарифы ЖКХ в этом году вырастут в среднем на 11,9% — депутат Кошелев
0
281
09:00 17.05.2025
Moody's понизило рейтинг США из-за растущего госдолга
0
315
08:50 17.05.2025
Соглашение по Украине может появиться только в результате встречи Путина и Трампа — Орбан
0
327
08:40 17.05.2025
В Турции полагают, что переговоры РФ и Украины прошли лучше, чем ожидалось — CNN
0
347
08:30 17.05.2025
Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два БПЛА
0
295

Возврат к списку