США направляя деньги Киеву и игнорирует реальные проблемы страны - Десантис
17:15 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Его спросили, должен Вашингтон направлять Киеву вооружения или США следует смириться с потерей Украиной ряда территорий.
«Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай», — ответил он. Десантис добавил, что американское руководство «игнорирует эти угрозы для безопасности» США и направило «ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат». «Какую пользу это приносит американскому населению?» — задался он вопросом.
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