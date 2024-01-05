0
0
0
НОВОСТИ

США направляя деньги Киеву и игнорирует реальные проблемы страны - Десантис

17:15 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США игнорирует настоящие проблемы страны в сфере национальной безопасности, но тратит ужасно много денег на Украину, хотя это не идет на пользу американскому населению. Об этом заявил в четверг претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис на встрече с избирателями в штате Айова. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CNN.

Его спросили, должен Вашингтон направлять Киеву вооружения или США следует смириться с потерей Украиной ряда территорий.

«Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай», — ответил он. Десантис добавил, что американское руководство «игнорирует эти угрозы для безопасности» США и направило «ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат». «Какую пользу это приносит американскому населению?» — задался он вопросом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:10 05.01.2024
Сегодня вечером в Подольске восстановят подачу тепла и горячей воды
0
94
16:50 05.01.2024
Киевским военкомам разрешили заходить в дома и на рабочие места - очевидцы
0
113
15:20 05.01.2024
На украинско-польской границе стоят в очереди около 2 тыс. фур
0
216
15:10 05.01.2024
Из-за нехватки военнослужащих Британия выведет из строя два военных корабля
0
228
14:50 05.01.2024
Более 40% шведов считают, что помощь Украине нужно увеличить - опрос
0
265
13:45 05.01.2024
Оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до 7 января
0
335
12:30 05.01.2024
Белорусская таможня не дала вывезти раритетный советский автомобиль
0
432
12:20 05.01.2024
Литва оценивает правовые основания для запета обучения на русском языке
0
399
11:20 05.01.2024
Маск считает идею попытки вторжения в Россию плохой
0
480
11:10 05.01.2024
Около 25% американцев считают, что штурм Капитолия в 2021 году спровоцировало ФБР - опрос
0
397

Возврат к списку