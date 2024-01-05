США направляя деньги Киеву и игнорирует реальные проблемы страны - Десантис

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США игнорирует настоящие проблемы страны в сфере национальной безопасности, но тратит ужасно много денег на Украину, хотя это не идет на пользу американскому населению. Об этом заявил в четверг претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис на встрече с избирателями в штате Айова. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CNN.



Его спросили, должен Вашингтон направлять Киеву вооружения или США следует смириться с потерей Украиной ряда территорий.



«Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай», — ответил он. Десантис добавил, что американское руководство «игнорирует эти угрозы для безопасности» США и направило «ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат». «Какую пользу это приносит американскому населению?» — задался он вопросом.



