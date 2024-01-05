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НОВОСТИ

Сегодня вечером в Подольске восстановят подачу тепла и горячей воды

17:10 05.01.2024

Сегодня вечером в микрорайоне Климовск городского округа Подольск (Московская область) восстановят подачу тепла и горячее водоснабжение. Ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар, что повлекло за собой утечку в нескольких местах. Под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных домов.
Всю ночь там посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. Вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел. Тепло уже начало поступать в дома.
«На ведомственной котельной Климовского патронного завода произошла авария в связи с отключением электроснабжения. При повторном запуске был гидроудар с тремя порывами. Так как котельная ведомственная, более того – режимная, о том, что запустить ее не получится, нас проинформировали достаточно поздно, – сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. – Как только мы получили информацию, собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области – «Мытищинская теплосеть», «Подольская теплосеть» и специализированные учреждения МОСВС. В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел».
Котельная отапливает не только жилые дома, но и ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания температурного режима там работают порядка десяти тепловых пушек, такие же временно отапливают и МКД.
«К сожалению, сбой в работе котельной ЗАО «КСПЗ» и прорыв на теплотрассе испортил праздничные каникулы жителям Весенней. Создан оперативный штаб под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. В его работе задействованы все необходимые службы. Мы находимся на месте, принимаем всевозможные меры, чтобы как можно оперативнее устранить все технические неполадки. Совместно с оперативным штабом останемся здесь до полной ликвидации аварии. Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», – сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8(496)755-57-98.
В связи с установившимися аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса. Службы работают в усиленном режиме, обеспечена готовность оперативного реагирования на нештатные ситуация аварийно-восстановительных бригад, организовано взаимодействие с ОМСУ, ЕДДС, оперативными штабами городских администраций и муниципальных образований.

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