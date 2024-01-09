Сомали не позволит Эфиопии получить доступ к морю за счет своей территории — президент
17:12 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Сомали будут принимать все возможные меры для того, чтобы Эфиопия не смогла получить доступ к Красному морю за счет своей территории. Об этом заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд.
«[Эфиопия] не сможет захватить кусок независимой территории Сомали, и мы примем все необходимые меры для ее защиты», — приводит слова сомалийского лидера агентство Bloomberg. Глава государства отметил, что Сомали пытается заручиться международной поддержкой в складывающейся ситуации. В ходе встречи с парламентариями перед поездкой в Эритрею президент также призвал сомалийцев, проживающих за рубежом, отстаивать интересы страны в равной степени с их согражданами на родине.
Как сообщила в соцсетях администрация президента Сомали, 7 января сомалийский лидер принял делегацию высокого уровня из Египта, которая выразила поддержку Каира территориальной целостности восточноафриканской страны и передала ему приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить страну. 8 января Хасан Шейх Мохамуд провел переговоры со своим эритрейским коллегой Исайясом Афеворки. По данным сомалийского агентства SONNA, 9 января правительство Джибути подтвердило поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали.
Как ранее сообщала газета Addis Standard, 1 января премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. В документе указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета. Меморандум вызвал негативную реакцию со стороны правительства Сомали и сомалийской общины. Международное сообщество обещало поддержку правительству, признавая его право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.
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