Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ — Медведев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал приезд премьера Великобритании Риши Сунака в Киев для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности».

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал Медведев в своем телеграм-канале.