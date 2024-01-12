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НОВОСТИ

Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ — Медведев

16:12 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал приезд премьера Великобритании Риши Сунака в Киев для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности».

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

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