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В США показали самолет, который может стать прообразом новых сверхзвуковых пассажирских лайнеров

09:43 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Трансляция церемонии, прошедшей на заводе Lockheed Martin в Палмдейле (штат Калифорния), велась на сайте НАСА.

Как отметили в американском ведомстве, основной отличительной чертой разрабатываемого в рамках программы Quesst «тихого сверхзвукового самолета» является то, что в силу своей конструкции он при движении со скоростью выше скорости звука не издает характерного хлопка. В НАСА рассчитывают, что испытания нового самолета позволят в будущем отменить действующий в США и ряде других стран запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации, введенный 50 лет назад.

Разработчики отмечают, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом, применение которого позволит собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров.

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