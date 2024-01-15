Германия готовится к войне НАТО и России - Bild
09:05 15.01.2024 Источник: Lenta.ru
ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Об этом написал таблоид Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера.
Согласно документу Минобороны Германии, в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера. По данным Bild, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом к июню ситуация завершилась бы отступлением украинской армии.
С точностью до места и месяца описываются (в сценарии. — прим. «Ленты.ру») действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.
Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако авторы материала не делают прогноз, к каким последствиям может привести подобная эскалация. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 15.01.2024
- Суд запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать от камер номер машин
- 10:00 15.01.2024
- Один горняк погиб при прорыве грунтовых вод и частичном затоплении шахты в Воркуте
- 09:32 15.01.2024
- Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Киев
- 09:20 15.01.2024
- КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК
- 09:00 15.01.2024
- ПВО РФ сбила 3 ракеты «Точка-У» ВСУ над Курской областью — Минобороны
- 20:44 14.01.2024
- Исландия. Поток лавы от вулкана достиг города Гриндавик
- 17:35 14.01.2024
- В Дании провозгласили нового короля
- 15:50 14.01.2024
- МИД Швейцарии: Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово
- 12:45 14.01.2024
- Проекты по развитию Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки - Путин
- 12:00 14.01.2024
- Недалеко от города Гриндавик в Исландии началось извержение вулкана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать