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Германия готовится к войне НАТО и России - Bild

09:05 15.01.2024 Источник: Lenta.ru

ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Об этом написал таблоид Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера.

Согласно документу Минобороны Германии, в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера. По данным Bild, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом к июню ситуация завершилась бы отступлением украинской армии.

С точностью до места и месяца описываются (в сценарии. — прим. «Ленты.ру») действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако авторы материала не делают прогноз, к каким последствиям может привести подобная эскалация.  Lenta.Ru

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