Вторая смена осталась только в 15% российских школ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая смена есть только в 15% российских школ, третья — полностью ликвидирована. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Также хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена», — сказал он.