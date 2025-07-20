В 115 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,6

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается в телеграм-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 115 км от Петропавловска-Камчатского», — сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки ощущались около минуты. Люди выбегали из зданий. В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС рассказали, что ближайшее время специалисты начнут обследование зданий.