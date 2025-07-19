Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе — Зеленский
21:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, утверждает Владимир Зеленский.
По его словам, соответствующее предложение озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. «Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
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