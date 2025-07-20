Британские консерваторы потребовала расследования в отношении советника премьера Стармера

19:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консервативная партия потребовала расследования в отношении Джонатана Пауэлла, советника премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Главная оппозиционная сила страны подозревает его в ведении закулисных переговоров с «негосударственными группировками» в Сирии.





Якобы Пауэлл и его компания Inter Mediate способствовали налаживанию контактов между Лондоном и Дамаском после падения режима Башара Асада, взамен получая финансирование из госбюджета. Газета The Mail on Sunday сообщает, что консерваторы хотят узнать, о чем именно советник Стармера договаривался и почему о его переговорах не было поставлено в известность внешнеполитическое ведомство. Пауэлл является советником премьера с декабря 2024 года. После назначения на этот пост он прекратил работу в Inter Mediate, которая, как сообщается в официальной информации о ней, «занимается разрешением военных конфликтов по всему миру».