Британские консерваторы потребовала расследования в отношении советника премьера Стармера
19:17 20.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консервативная партия потребовала расследования в отношении Джонатана Пауэлла, советника премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Главная оппозиционная сила страны подозревает его в ведении закулисных переговоров с «негосударственными группировками» в Сирии.
Якобы Пауэлл и его компания Inter Mediate способствовали налаживанию контактов между Лондоном и Дамаском после падения режима Башара Асада, взамен получая финансирование из госбюджета. Газета The Mail on Sunday сообщает, что консерваторы хотят узнать, о чем именно советник Стармера договаривался и почему о его переговорах не было поставлено в известность внешнеполитическое ведомство. Пауэлл является советником премьера с декабря 2024 года. После назначения на этот пост он прекратил работу в Inter Mediate, которая, как сообщается в официальной информации о ней, «занимается разрешением военных конфликтов по всему миру».
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