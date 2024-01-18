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НОВОСТИ

В Симферополе открылось головное отделение Сбербанка в Крыму

15:38 18.01.2024

В Симферополе торжественно открылось головное отделение Сбербанка в Крыму. В этом офисе будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты.

Это одно из самых современных офисных пространств в Крыму, с эксклюзивным дизайном Сбера. Здание занимает почти 3 тыс. кв. м и включает пять этажей. На первом этаже находится отделение для клиентов, а на остальных работают сотрудники. При создании офиса использованы современные отечественные инженерные решения, которые позволяют быстро трансформировать пространство под любую задачу без изменения систем коммуникаций. В распоряжении сотрудников – переговорные комнаты с шумоизоляцией для совещаний и звонков, столовые, мини-кухни, кофе-поинты и открытая мансарда с видом на Симферополь.

«Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который развивает инфраструктуру Крыма, в том числе туристическую. Я считаю, что наша задача еще и помогать местной власти развивать социальную инфраструктуру. Сбер приходит, привнося лучший опыт, – тот, который мы за многие годы наработали на всей территории России. В здании головного отделения мы постарались использовать лучший опыт, который мы обретали, создавая наши офисы по всей стране. Поздравляю с открытием нового крымского дома, нашей штаб-квартиры здесь. И хочу, чтобы Крым стал местом, где Сбер оказывает услуги самого высокого качества, потому что люди, которые здесь живут, заслуживают самого лучшего сервиса».

«Мы продолжаем работу по совершенствованию банковской системы, и Сбербанк придает этому процессу дополнительный стимул, – отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов. – Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика. Радует также, что за работу отделений отвечает команда настоящих профессионалов, которые всегда оперативно и эффективно реагируют на любые замечания и предложения. Уверен, крымчане и гости полуострова ждут открытия новых офисов и в других муниципальных образованиях. Благодарю Германа Оскаровича Грефа за плодотворное сотрудничество и за все решения, которые принимаются для развития Крыма. Органы власти республики продолжат активно содействовать успешной работе Сбербанка на всех этапах».

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