Париж объявил о создании «артиллерийской коалиции» для поставок орудий и снарядов Киеву

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и Украина объявили о создании «артиллерийской коалиции» для поставок вооружений и боеприпасов Киеву. Об этом говорится в коммюнике французского министерства вооруженных сил, опубликованном на его сайте.

«Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню вместе со своим [украинским] коллегой Рустемом Умеровым дали старт коалиции „Артиллерия для Украины“. Ее целью является усиление поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте.

В ведомстве указали, что Франция намерена расширить производство самоходных артиллерийских установок Caesar для поставок их Украине. «Увеличение производственных мощностей компании Nexter позволит произвести для Украины в 2024 году 72 САУ Caesar. Взаимодействие в рамках артиллерийской коалиции даст возможность профинансировать поставки гаубиц при участии всех заинтересованных стран», — сказано в сообщении. Как сообщил Лекорню, Франция готова оплатить поставки 12 из 72 САУ Caesar.