В Белом доме заявили, что США готовы рассмотреть любые предложения РФ по контролю вооружений

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы изучить любые предложения России по контролю над вооружениями. Об этом заявил специальный помощник американского президента, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

«Но, конечно, мы бы рассмотрели любые предложения, чтобы провести обсуждение», — сказал он, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Представитель Белого дома комментировал ситуацию в сфере контроля над вооружениями применительно к России и США, в том числе высказывания заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможных способах обеспечения стратегической стабильности.