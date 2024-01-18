В СИЗО «Лефортово» Эвана Гершковича посетила посол США в России

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом заявили в американском посольстве в Москве.

Как сообщило диппредставительство в своем телеграм-канале, «сегодня посол США в РФ Линн Трейси посетила в СИЗО Лефортово» Гершковича. В посольстве добавили, что журналист «благодарен за поддержку друзей, близких и сторонников».