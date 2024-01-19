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Ущерб от взрывов снарядов на складе под Рязанью в 2020 году составил более 21 млрд рублей

10:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны оценило ущерб от пожара и взрывов артиллерийских боеприпасов в 2020 году на складе под Рязанью более чем в 21 млрд рублей, которые попросило взыскать с осужденного за халатность бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова. Как передает корреспондент ТАСС, Рязанский гарнизонный военный суд иск удовлетворил частично, взыскав с офицера запаса 4 млн рублей.

«Гражданский иск Министерства обороны РФ по возмещению материального ущерба в размере 21 млрд 369 млн 921 тысяча 217 рублей 15 копеек удовлетворить частично, взыскать с Кожевникова в пользу Министерства обороны РФ 4 млн рублей. В остальной части требований МО РФ о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба на сумму, превышающей 4 млн рублей, отказать», — говорится в приговоре судьи Дмитрия Охременко.

В удовлетворении гражданских исков двух потерпевших на общую сумму около 3 млн 850 тысяч рублей суд также отказал.

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