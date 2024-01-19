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Армия Израиля уничтожила крупное ракетное производство ХАМАС в секторе Газа

10:05 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении главной промышленной зоны радикального движения ХАМАС по производству ракет и оружия в центральной части сектора Газа, а также обширной сети туннелей под ней. Об этом пишет газета The Times of Israel.

ЦАХАЛ завершил уничтожение производственной базы ХАМАС по выпуску ракет и оружия. Это произошло после того, как войска достигли самой южной точки своего наземного наступления в Газе, активизировав операции на юге палестинского анклава, отмечает издание.

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