ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
20:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морской флот (ВМФ) России получит патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 до конца 2024 года. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в ходе инспекции строительства кораблей на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.
«Адмиралтейские верфи» планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль «Иван Папанин» в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель. В настоящее время в Объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте месяце текущего года», — сообщил адмирал, слова которого приводят в Минобороны России.
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