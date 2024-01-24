В Пентагоне отказались от комментариев по поводу сбитого ВСУ самолета Ил-76

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США не стало комментировать теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) против самолета Ил-76 Министерства обороны РФ, перевозившего украинских военнопленных для обмена и сбитого над Белгородской областью, а также удаление украинскими СМИ публикаций о причастности ВСУ к крушению самолета.

«Мы видели эти сообщения, но на данный момент нам нечего прокомментировать», — заявили в Пентагоне в ответ на запрос ТАСС.