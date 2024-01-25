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НОВОСТИ

Хуситы заявили о прямом попадании в военный корабль США

10:05 25.01.2024 Источник: Газета.Ru

Хуситы-мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» анонсировали проведение военной операции против кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. С таким заявлением выступил представитель группировки Яхьи Сариа в своем Telegram-канале.

«Произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США», — написал он.

Согласно информации представителя хуситов, инцидент случился в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе в тот момент, когда американские военные корабли обеспечивали защиту двум коммерческим судам, но не выдержали натиска и вынуждены были развернуться в обратную сторону.

«Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль», — подчеркнул Сариа.

Он добавил, что хуситы-мятежники применили несколько баллистических ракет, часть которых достигла заданных целей.  Газета.Ru

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