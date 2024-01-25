Хуситы заявили о прямом попадании в военный корабль США
10:05 25.01.2024 Источник: Газета.Ru
Хуситы-мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» анонсировали проведение военной операции против кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. С таким заявлением выступил представитель группировки Яхьи Сариа в своем Telegram-канале.
«Произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США», — написал он.
Согласно информации представителя хуситов, инцидент случился в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе в тот момент, когда американские военные корабли обеспечивали защиту двум коммерческим судам, но не выдержали натиска и вынуждены были развернуться в обратную сторону.
«Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль», — подчеркнул Сариа.
Он добавил, что хуситы-мятежники применили несколько баллистических ракет, часть которых достигла заданных целей. Газета.Ru
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