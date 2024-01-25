Венгерские спецслужбы раскрыли группировку, готовившую захват власти
10:32 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы ликвидировали нелегальную группировку «Скифская Венгрия», подозреваемую в подготовке вооруженного захвата власти в Венгрии. Как сообщило в среду вечером на своем сайте Национальное управление полиции, в Будапеште и еще нескольких городах были арестованы 11 человек, у которых в ходе обысков были обнаружены оружие, поддельные документы и экстремистская литература.
В операции по их задержанию в 10 населенных пунктах участвовали 150 сотрудников бюро расследований, контртеррористического центра и полиции. Спецслужбы узнали о существовании группировки «Скифская Венгрия» в ноябре прошлого года после того, как ее участники разместили на одном из видеохостингов записи, рассказывавшие о формировании «свободных вооруженных сил» и содержавшие угрозы правительству.
«Национальное бюро расследований возбудило дело о подготовке к насильственному изменению конституционного строя. Члены организации были установлены и арестованы на рассвете во вторник», — сообщило управление полиции.
По его словам, во время обысков в домах, где находились члены радикальной группировки, были обнаружили автоматы, боевые пистолеты, боеприпасы, травматическое и сигнальное оружие. Кроме того, были найдены поддельные документы, вплоть до дипломатических паспортов, разрешения на владение оружием и документация организации «Скифская Венгрия», отрицающей, по словам следователей, существование венгерского государства.
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