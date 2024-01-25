Три человека пострадали, один погиб при взрыве на насосной станции в Оренбургской области
11:05 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«На насосной канализационной станции в Новотроицке произошел взрыв, произошло обрушение. Пострадали три человека, под завалами могут быть еще семь человек», — сказал собеседник агентства.
[обновлено 11:10]
Один человек найден мертвым. «Один погибший, пока три пострадавших. <…> Предварительно, еще пять находятся под завалами», — сообщила собеседница агентства.
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