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Три человека пострадали, один погиб при взрыве на насосной станции в Оренбургской области

11:05 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«На насосной канализационной станции в Новотроицке произошел взрыв, произошло обрушение. Пострадали три человека, под завалами могут быть еще семь человек», — сказал собеседник агентства.

[обновлено 11:10]

Один человек найден мертвым. «Один погибший, пока три пострадавших. <…> Предварительно, еще пять находятся под завалами», — сообщила собеседница агентства.

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