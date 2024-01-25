Сбер: Застройщик может частично компенсировать ужесточение банками условий ипотеки
13:40 25.01.2024
В конце прошлого года многие крупные банки заявили, что начнут выдавать льготную ипотеку по новым правилам – только при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров. Это привело к конфликту кредиторов с застройщиками. Сегодня разъяснения по этому поводу в интервью «РБК Недвижимость» дал первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
По его словам, в Сбербанке продолжат выдавать ипотечные кредиты по госпрограммам в рамках установленных официально сроков и лимитов. При этом топ-менеджер на основании данных банка рассказывает, что в последние месяцы ипотека по госпрограммам стала фактически убыточной, что связано с рядом факторов: изменились требования по первоначальному взносу, размеру возмещения со стороны государства банкам их доходов, появились надбавки к коэффициентам риска со стороны ЦБ для банков, которые эту ипотеку предоставляют.
«В текущем режиме без какого-то субсидирования либо возвращения назад финансирования части расходов банков со стороны государства к балансу мы все равно не придем», – отметил Царев. По его словам, есть вариант, при котором застройщик может частично компенсировать ужесточение условий из своей маржи, и в этом случае цена существенно не изменится. «Осень прошлого года это показала: условия возмещения расходов для банков менялись, но банки условия программ не меняли, пока доходность им это позволяла», – напомнил он.
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