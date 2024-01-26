GigaChat от Сбера обогнал ChatGPT по качеству ответов на русском и английском языках
17:08 26.01.2024
Нейросетевая модель Сбера GigaChat PRO опередила разработку OpenAI – ChatGPT-3.5-turbo – по качеству ответов и на русском, и на английском языках. Об этом рассказал «Прайм» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.
По его словам, специалисты банка провели экзамен MMLU (Massive Multitask Language Understanding), включавший в себя вопросы в 57 областях знаний, в том числе математике, истории, медицине, физике, знаниях о мире и способности решать проблемы.
GigaChat может поддерживать беседу, писать тексты или код, отвечать на вопросы, а включение в ансамбль модели Kandinsky дает ему навык создания изображений, отметил топ-менеджер. «Кроме того сервис упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на ее основе аналитику», – добавил он.
На сегодняшний день нейросетью Сбера пользуются более 2,5 млн человек.
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