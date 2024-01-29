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НОВОСТИ

Свыше 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в церкви, в том числе гражданин РФ

09:05 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая.

«В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с „Исламским государством“ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ТАСС)», — сказал он.

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