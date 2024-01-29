У РФ есть данные, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран — Лаврентьев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона располагает данными, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«У Российской Федерации есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — ответил он на вопрос о возможном участии украинских боевиков на стороне террористических формирований в Сирии.