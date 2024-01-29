США изучают возможность проведения тайной операции против Ирана — Bloomberg

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его данным, нападение, унесшее жизни трех американских военных, «вызовет более решительную реакцию» Вашингтона, которая по масштабам превзойдет то, что он предпринимал после начала конфликта в секторе Газа.

Среди возможных действий агентство называет «тайную операцию, в ходе которой США нанесут удар по Ирану». При этом о своем участии в этой кампании Вашингтон заявлять не будет. Как указывает Bloomberg, США могут также «напрямую атаковать иранских чиновников». Независимо от того, что предпримет Вашингтон, президент США Джо Байден должен будет принять «одно из самых важных решений» на нынешнем посту. Агентство считает, что это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.

Пресс-служба Белого дома ранее опубликовала заявление Байдена, в котором указывалось, что 27 января «трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата» на американские силы, «дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией». Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 34 военнослужащих, 8 из них были эвакуированы из королевства.

Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.