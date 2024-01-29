Военнослужащий в Забайкалье осужден на 2 года за отказ участвовать в боевых действиях
14:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.
«Военнослужащий, не имея каких-либо препятствий, устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях, что выразилось в отказе от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него приказом командира воинской части. Суд назначил <…> наказание в виде лишения свободы <…> на срок 2 года», — говорится в сообщении.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселения.
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